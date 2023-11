Determine the reaction that would occur faster in the following pair of reactions.





a. I. CH 3 CH 2 Cl + HO- → CH 3 CH 2 OH + Cl-

II. CH 3 CH 2 Cl + H 2 O → CH 3 CH 2 OH + HCl



b. I. CH 3 CH 2 Br + HO- → CH 3 CH 2 OH + Br-

II. CH 3 CH 2 I + HO- → CH 3 CH 2 OH + I-



c. I. CH 3 CH 2 CH 2 Cl + NH 3 → CH 3 CH 2 CH 2 NH 2 + HCl

II. CH 3 CH 2 CH 2 Cl + H 2 O → CH 3 CH 2 CH 2 OH + HCl