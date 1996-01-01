Textbook Question
The beef tapeworm is known by what scientific name? __________
a. Taenia solium
b. Taenia saginata
c. Ancylostoma duodenale
d. Echinococcus granulosus
Enterobius vermicularis is commonly called __________.
a. hookworm
b. pinworm
c. whipworm
d. tapeworm