What is the correct order of steps of the light reactions of Photosynthesis?

a) photosystem I, ETC, photosystem II, NADP+ reduction, chemiosmosis.

b) photosystem I, photosystem II, ETC, NADP+ reduction, chemiosmosis.

c) photosystem II, ETC, photosystem I, NADP+ reduction, chemiosmosis.

d) photosystem II, photosystem I, ETC, NADP+ reduction, chemiosmosis.