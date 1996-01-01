Textbook Question
What viral family causes each of these diseases? (A family may be used more than once.)
1. _____Myocarditis
2. _____Colorado tick fever
3. _____Rabies
4. _____Influenza
5. _____Dengue fever
6. _____German measles
7. _____Acute gastroenteritis
8. _____Ebola virus
9. _____RSV
10. _____Western equine encephalitis
11. _____No known disease
A. Rhabdoviridae
B. Paramyxoviridae
C. Reoviridae
D. Coronaviridae
E. Togaviridae
F. Flaviviridae
G. Orthomyxoviridae
H. Orphan virus
I. Caliciviridae
J. Filoviridae
K. Picornaviridae
