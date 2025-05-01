Choose the general agent of the disease (select ONE choice of agent from the options after each illness):
a. Pneumococcal pneumonia is caused by a (virus, bacterium, fungus).
b. Pneumocystis pneumonia is caused by a (virus, bacterium, fungus).
c. Tuberculosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
d. Histoplasmosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
e. Influenza is caused by a (virus, bacterium, fungus).
f. Colds are caused by (viruses, bacteria, fungi).
g. Coccidioidomycosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
h. Diphtheria is caused by a (virus, bacterium, fungus).
i. Pertussis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
j. Scarlet fever is caused by a (virus, bacterium, fungus).
k. Legionellosis is caused by a (virus, bacterium, fungus).
l. Q fever is caused by a (virus, bacterium, fungus).
m. Hanta pulmonary syndrome is caused by a (virus, bacterium, fungus).
n. Streptococcal pharyngitis is caused by a (virus, bacterium, fungus).