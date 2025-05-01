Multiple Choice
How do drugs that inhibit nucleic acid synthesis (e.g., rifampicin & quinolones) differ from inhibitors of protein synthesis (e.g., tetracyclines & aminoglycosides)?
Rifamycin → Topoisomerase.
Rifamycin → RNA polymerase.
Quinolones → 50s subunit.
Quinolones → Primase.
