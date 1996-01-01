20. Electrochemistry
Galvanic Cell
20. Electrochemistry Galvanic Cell
20PRACTICE PROBLEM
Will Cu metal dissolve in 1 M HIO3? If yes, write the balanced redox reaction that occurs upon dissolving the metal.
Will Cu metal dissolve in 1 M HIO3? If yes, write the balanced redox reaction that occurs upon dissolving the metal.
ANSWERS OPTIONS
A
2 IO3–(aq) + 12 H+(aq) + 5 Cu2+(aq) → I2(aq) + 6 H2O(l) + 5 Cu(s)
B
2 IO3–(aq) + 12 H+(aq) + 5 Cu(s) + 5 e– → I2(aq) + 6 H2O(l) + 5 Cu2+(aq) + 2 e–
C
2 IO3–(aq) + 12 H+(aq) + 5 Cu(s) → I2(aq) + 6 H2O(l) + 5 Cu2+(aq)
D
IO3–(aq) + 6 H+(aq) + 5 Cu(s) → 1/2 I2(aq) + 3 H2O(l) + 5 Cu2+(aq)
E
No, Cu metal dissolve in 1 M HIO3.