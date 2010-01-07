17. Acid and Base Equilibrium
Ka and Kb
17. Acid and Base Equilibrium Ka and Kb
15PRACTICE PROBLEM
The Kb for aniline and pyridine are 4.3×10–10 and 1.7×10–9, respectively. Which would be a stronger base, aniline or pyridine?
The Kb for aniline and pyridine are 4.3×10–10 and 1.7×10–9, respectively. Which would be a stronger base, aniline or pyridine?
ANSWERS OPTIONS
A
Aniline would be a stronger base than pyridine.
B
Pyridine would be a stronger base than aniline.
C
Aniline and pyridine have equivalent base strength.