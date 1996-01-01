19. Chemical Thermodynamics
Gibbs Free Energy
19. Chemical Thermodynamics Gibbs Free Energy
80PRACTICE PROBLEM
Calculate ΔH°, ΔS°, and ΔG° at 25.0°C for the following reaction: 2 Al(s) + 6 HCl(g) → 2 AlCl3(s) + 3 H2(g). Use the values given below:
ΔH° (kJ/mol) S° (J/mol•K)
Al(s) 0 28.32
AlCl3(s) –705.6 109.3
HCl(g) –92.30 186.69
H2(g) 0 130.58
Calculate ΔH°, ΔS°, and ΔG° at 25.0°C for the following reaction: 2 Al(s) + 6 HCl(g) → 2 AlCl3(s) + 3 H2(g). Use the values given below:
ΔH° (kJ/mol) S° (J/mol•K)
Al(s) 0 28.32
AlCl3(s) –705.6 109.3
HCl(g) –92.30 186.69
H2(g) 0 130.58
ANSWERS OPTIONS
A
ΔH° = –8.57×102 kJ; ΔS° = –0.567 kJ/K; ΔG° = –6.88×102 kJ
B
ΔH° = 8.57×102 kJ; ΔS° = –0.567 kJ/K; ΔG° = –1.03×103 kJ
C
ΔH° =– 8.57×102 kJ; ΔS° = –0.567 kJ/K; ΔG° = +1.03×103 kJ
D
ΔH° = 8.57×102 kJ; ΔS° = 0.567 kJ/K; ΔG° = +6.88×102 kJ