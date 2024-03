What is the change in the number of gas moles (Δn) for each of the following reactions?

I) H 2 (g) + Br 2 (l) → 2HBr (g)

II) (NH 4 ) 2 CO 3 (s) → 2NH 3 (g) + CO 2 (g) + H 2 O (g)

III) 3H 2 (g) + N 2 (g) → 2NH 3 (g)