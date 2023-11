Consider the following successive ionization energies for an element in the third period of the periodic table. Determine the name of the element.

E a1 = 577.5 kJ/mol

E a2 = 1,816.7 kJ/mol

E a3 = 2,744.8 kJ/mol

E a4 = 11,577 kJ/mol

E a5 = 14,842 kJ/mol

E a6 = 18,379 kJ/mol

E a7 = 23,326 kJ/mol