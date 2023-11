Which of the following will have ΔH greater than ΔU?

I. 2 H 2 (g) + O 2 (g) → 2 H 2 O(g)

II. MgSO 3 (s) + 2 HI(aq) → Mg 2 I(aq) + H 2 O(l) + SO 2 (g)

III. CO(g) + H 2 O(g) → CO 2 (g) + H 2 (g)

IV. H 2 SO 4 (aq) + LiS(aq) → H 2 S(g) + Li 2 SO 4 (aq)