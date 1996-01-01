Which of the following is NOT equivalent to 13.6 milliliters?
A
0.0136 liters
B
136 centiliters
C
13,600 cubic millimeters
D
13,600 microliters
Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand the given volume and the units involved. The volume given is 13.6 milliliters (mL). Recall that 1 milliliter is equal to 1 cubic centimeter (cm³) and also equal to 1000 microliters (µL).
Step 2: Convert 13.6 milliliters to liters. Since 1 liter (L) = 1000 milliliters (mL), use the conversion formula: $\text{Volume in liters} = \frac{13.6}{1000}$.
Step 3: Convert 13.6 milliliters to centiliters. Since 1 centiliter (cL) = 10 milliliters (mL), use the conversion formula: $\text{Volume in centiliters} = \frac{13.6}{10}$.
Step 4: Convert 13.6 milliliters to cubic millimeters. Since 1 milliliter = 1000 cubic millimeters (mm³), use the conversion formula: $\text{Volume in mm}^3 = 13.6 \times 1000$.
Step 5: Convert 13.6 milliliters to microliters. Since 1 milliliter = 1000 microliters (µL), use the conversion formula: $\text{Volume in microliters} = 13.6 \times 1000$.
Watch next
Master SI Units with a bite sized video explanation from Jules