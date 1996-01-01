Which statement best describes the difference between qualitative and quantitative observations in chemistry?
A
Qualitative observations require specialized equipment, while quantitative observations do not.
B
Qualitative observations describe characteristics or qualities without using numbers, while quantitative observations involve measurements and numerical data.
C
Qualitative observations are always more accurate than quantitative observations.
D
Quantitative observations are based on opinions, while qualitative observations are based on facts.
Verified step by step guidance
1
Step 1: Understand that observations in chemistry can be categorized into two types: qualitative and quantitative.
Step 2: Define qualitative observations as those that describe the qualities or characteristics of a substance or phenomenon without using numbers. For example, color, texture, smell, or appearance.
Step 3: Define quantitative observations as those that involve measurements and numerical data, such as mass, volume, temperature, or concentration.
Step 4: Recognize that qualitative observations do not require specialized equipment necessarily, and quantitative observations often require instruments to measure numerical values accurately.
Step 5: Conclude that the key difference is that qualitative observations describe 'what' is observed in terms of qualities, while quantitative observations describe 'how much' or 'how many' using numbers.
