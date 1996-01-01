¿Cómo se clasifican las ciencias como la física y la química en el estudio de la materia?
A
Ciencias naturales
B
Ciencias aplicadas
C
Ciencias formales
D
Ciencias sociales
1
Identifica el objeto de estudio de las ciencias mencionadas: la física y la química estudian la materia y sus propiedades, así como los fenómenos naturales relacionados con ella.
Reconoce que las ciencias que estudian la materia y los fenómenos naturales se denominan 'Ciencias naturales'.
Distingue las 'Ciencias naturales' de otras categorías: las 'Ciencias aplicadas' utilizan conocimientos científicos para aplicaciones prácticas, las 'Ciencias formales' estudian sistemas abstractos como las matemáticas, y las 'Ciencias sociales' estudian aspectos humanos y sociales.
Concluye que, dado que la física y la química se enfocan en el estudio de la materia y los fenómenos naturales, se clasifican dentro de las 'Ciencias naturales'.
Por lo tanto, la clasificación correcta para la física y la química en el estudio de la materia es 'Ciencias naturales'.
